Bernardo Silva Juventus Comolli è in corsa per il centrocampista portoghese Tutte le news sul possibile colpo a parametro zero

Damien Comolli è tra i nomi che seguono da vicino Bernardo Silva, centrocampista portoghese del Manchester City. Silva potrebbe lasciare il club a parametro zero e la sua situazione sta attirando l’attenzione di diversi osservatori. La trattativa riguarda principalmente il possibile trasferimento del giocatore senza che siano stati ancora definiti dettagli ufficiali. La vicenda è al centro delle discussioni tra gli addetti ai lavori.

Bernardo Silva Juventus, Damien Comolli è in corsa per il fuoriclasse del Manchester City, pronto a lasciare il club a parametro zero. La Juve accelera sul mercato dei parametri zero per garantire a Luciano Spalletti una rosa di caratura internazionale. Secondo l’analisi di La Gazzetta dello Sport, il club è impegnato su due profili di altissimo livello per rinforzare il reparto centrale. CONTINASSA JUVE LIVE In prima fila resta Leon Goretzka, in uscita dal Bayern Monaco, ma si continua a valutare con attenzione anche il nome di Bernardo Silva. La scelta di uno escluderà inevitabilmente l’altro: si tratta di una questione legata ai costi elevati delle commissioni e agli ingaggi pesanti che entrambi i calciatori richiedono. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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