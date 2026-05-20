Bergamo protocollo d’intesa tra Comune e Cgil per la sicurezza dei rider
A Bergamo è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comune e la Cgil dedicato alla sicurezza dei rider. L’accordo è stato siglato a Palazzo Frizzoni e prevede il coinvolgimento della Polizia locale, che si occuperà di attività di informazione e sensibilizzazione sul tema. La volontà è di promuovere interventi concreti per migliorare le condizioni di chi lavora nel settore delle consegne a domicilio. L’intesa sarà implementata attraverso incontri e iniziative pubbliche.
LA NOVITÀ. Siglato l’accordo a Palazzo Frizzoni. In campo la Polizia locale per attività di informazione e sensibilizzazione. Un percorso di informazione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale destinato ai rider. A Palazzo Frizzoni, il Comune di Bergamo e Nidil Cgil Bergamo hanno sottoscritto il «Protocollo d’intesa per la sicurezza stradale e la formazione dei lavoratori del food delivery». L’iniziativa nasce nell’ambito degli obiettivi del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) del Comune, legati al miglioramento della sicurezza urbana e stradale. Inoltre, la Polizia locale ha rilevato un’incidenza crescente di comportamenti in violazione del Codice della strada da parte dei rider. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Sicurezza stradale e rider: firmato il protocollo tra Comune e Nidil Cgil
Protocollo d’intesa tra prefettura e Federazione italiana tabaccai per rafforzare la sicurezzaRafforzare la prevenzione e il contrasto dei reati ai danni delle tabaccherie, sempre più esposte a furti, rapine ed episodi estorsivi.
Controllo di Vicinato si parte! . . . Oggi il Controllo di Viciniato Levate ha raggiunto un traguardo fondamentale con la sottoscrizione del Patto d’Intesa presso la Prefettura di Bergamo insieme al Prefetto, atto che sancisce ufficialmente l’avvio del progetto facebook
Bergamo, protocollo d’intesa tra Comune e Cgil per la sicurezza dei riderSiglato l’accordo a Palazzo Frizzoni. In campo la Polizia locale per attività di informazione e sensibilizzazione. ecodibergamo.it
Sicurezza stradale e rider: firmato il protocollo tra Comune e Nidil CgilL'accordo durerà un anno: la polizia locale farà lezione ai rider che operano in città per aumentare la conoscenza delle norme del Codice della Strada ... bergamonews.it