Bergamo protocollo d’intesa tra Comune e Cgil per la sicurezza dei rider

A Bergamo è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comune e la Cgil dedicato alla sicurezza dei rider. L’accordo è stato siglato a Palazzo Frizzoni e prevede il coinvolgimento della Polizia locale, che si occuperà di attività di informazione e sensibilizzazione sul tema. La volontà è di promuovere interventi concreti per migliorare le condizioni di chi lavora nel settore delle consegne a domicilio. L’intesa sarà implementata attraverso incontri e iniziative pubbliche.

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LA NOVITÀ. Siglato l’accordo a Palazzo Frizzoni. In campo la Polizia locale per attività di informazione e sensibilizzazione. Un percorso di informazione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale destinato ai rider. A Palazzo Frizzoni, il Comune di Bergamo e Nidil Cgil Bergamo hanno sottoscritto il «Protocollo d’intesa per la sicurezza stradale e la formazione dei lavoratori del food delivery». L’iniziativa nasce nell’ambito degli obiettivi del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) del Comune, legati al miglioramento della sicurezza urbana e stradale. Inoltre, la Polizia locale ha rilevato un’incidenza crescente di comportamenti in violazione del Codice della strada da parte dei rider. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, protocollo d’intesa tra Comune e Cgil per la sicurezza dei rider ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sicurezza stradale e rider: firmato il protocollo tra Comune e Nidil Cgil Protocollo d’intesa tra prefettura e Federazione italiana tabaccai per rafforzare la sicurezzaRafforzare la prevenzione e il contrasto dei reati ai danni delle tabaccherie, sempre più esposte a furti, rapine ed episodi estorsivi. Bergamo, protocollo d’intesa tra Comune e Cgil per la sicurezza dei riderSiglato l’accordo a Palazzo Frizzoni. In campo la Polizia locale per attività di informazione e sensibilizzazione. ecodibergamo.it Sicurezza stradale e rider: firmato il protocollo tra Comune e Nidil CgilL'accordo durerà un anno: la polizia locale farà lezione ai rider che operano in città per aumentare la conoscenza delle norme del Codice della Strada ... bergamonews.it