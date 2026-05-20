Lo scorso ottobre è nata una bambina da una relazione tra un cantante e una sua compagna. Per il battesimo della piccola, il cantante ha scelto un amico come padrino. La scelta di questa persona ha attirato l’attenzione, considerando anche la storia di amicizia tra i due. La cerimonia si è svolta di recente, con la presenza di parenti e amici. La notizia ha fatto discutere sui social, dove molti hanno commentato la scelta del padrino.

Per Benjamin Mascolo il battesimo della figlia Athena ha avuto un significato ancora più profondo. Il cantante ha infatti scelto Federico Rossi come padrino della bambina nata lo scorso ottobre dalla relazione con Greta Cuoghi. Una decisione che racconta non solo un momento importante nella sua vita familiare, ma anche il legame ritrovato con l’amico e collega di sempre. Attraverso alcuni scatti condivisi sui social, Benji ha mostrato per la prima volta una dimensione più intima della sua quotidianità, fatta di affetti, sorrisi e persone care riunite per celebrare Athena. A corredo delle immagini, una dedica semplice ma carica d’amore: “Che Dio ti protegga, figlia mia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Benji & Fede, l’amicizia è rinata davvero: Federico Rossi scelto come padrino della figlia di Benjamin Mascolo

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