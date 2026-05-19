Benjamin Mascolo festeggia il battesimo della figlia Federico Rossi fa da padrino | Amici colleghi e fratelli
Durante una cerimonia intima, il cantante ha condiviso le foto e i momenti del battesimo della figlia Athena, nata nel mese di ottobre. Federico Rossi, collega e amico, è stato scelto come padrino. La celebrazione si è svolta in una chiesa della zona, con parenti e amici stretti presenti per assistere all’evento. Entrambi hanno condiviso sui social immagini della cerimonia, accompagnate da messaggi di affetto e congratulazioni. La famiglia ha ringraziato tutti per la partecipazione e il supporto.
Benjamin Mascolo ha festeggiato il battesimo della figlia Athena, nata lo scorso ottobre dell'amore con la moglie Greta Cuoghi. Presente alla cerimonia Federico Rossi, amico e collega, con cui forma il duo artistico Benji e Fede. Tra loro i rapporti sono tornati sereni dopo un periodo di lontananza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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