Benefici dalla rottamazione dei tributi locali

L’ufficio locale del sindacato ha diffuso una nota in cui invita amministrazioni comunali, cittadini e imprese a considerare la possibilità di aderire alla procedura di rottamazione dei tributi locali prevista dall’articolo 10-quinquies del Decreto fiscale. La comunicazione elenca le agevolazioni offerte da questa misura, sottolineando come le diverse parti interessate possano beneficiare di condizioni più favorevoli per il pagamento dei tributi. La proposta mira a facilitare la gestione dei debiti fiscali e a favorire il rispetto delle scadenze.

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