Benefici dalla rottamazione dei tributi locali
L’ufficio locale del sindacato ha diffuso una nota in cui invita amministrazioni comunali, cittadini e imprese a considerare la possibilità di aderire alla procedura di rottamazione dei tributi locali prevista dall’articolo 10-quinquies del Decreto fiscale. La comunicazione elenca le agevolazioni offerte da questa misura, sottolineando come le diverse parti interessate possano beneficiare di condizioni più favorevoli per il pagamento dei tributi. La proposta mira a facilitare la gestione dei debiti fiscali e a favorire il rispetto delle scadenze.
Rottamazione dei tributi locali, Ugl Macerata invita sindaci, famiglie e imprese ad aderire. In una nota, il sindacato spiega le agevolazioni che amministrazioni locali, i cittadini e le imprese possono trarre dall’art 10-quinquies del Decreto fiscale. Attraverso questa norma è infatti possibile regolarizzare in maniera agevolata le posizioni debitorie riguardanti i tributi locali (come Imu, Tari, Tosap e quant’altro) affidate all’Agenzia delle Entrate, con esclusione di sanzioni e interessi ma con possibilità di rateazione nel medio-lungo periodo. Gli enti locali possono accedere a questa possibilità deliberando entro il 30 giugno. In questi giorni Ugl Macerata, tramite la sua segreteria provinciale, ha invitato i singoli comuni a farlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Rottamazione cartelle esattoriali 2026
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