Il consiglio comunale di Acireale ha approvato all’unanimità un regolamento che permette ai contribuenti di definire in modo agevolato le entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente. La delibera si basa sulla Legge di Bilancio 2026 ed entra in vigore con questa approvazione. La misura riguarda le procedure di rottamazione dei tributi locali.

Il consiglio comunale di Acireale ha approvato all’unanimità la delibera relativa al regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente, in attuazione della Legge di Bilancio 2026. Si tratta, di fatto, di una “rottamazione” delle cartelle comunali, una misura che consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria beneficiando della riduzione o dell’azzeramento di sanzioni e interessi. Il provvedimento riguarda un ampio ventaglio di entrate tra cui: Tari, Imu, Tasi, Tosap (tassa per l’occupazione di suolo pubblico), Cup (canone unico patrimoniale), Icp (imposta comunale sulla... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Acireale, via libera alla rottamazione dei tributi locali

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