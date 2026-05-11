L’ex difensore del Milan ha commentato il momento difficile della squadra di Massimiliano Allegri, affermando che per lui il club potrà qualificarsi in Champions League. Ha anche detto che la contestazione dei tifosi può essere considerata positiva, se serve a portare a miglioramenti. Le sue parole si sono concentrate sulle recenti difficoltà attraversate dai rossoneri e sull’importanza di eventuali critiche costruttive.

L’ex difensore del Milan, Filippo Galli, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport sul momento delicato passato dai rossoneri di Massimiliano Allegri. Filippo Galli, ovviamente, si è voluto soffermare sulla contestazione dei tifosi del Milan nei confronti della dirigenza e, in particolare, di Giorgio Furlani. Indubbiamente, Galli ha voluto palare anche della lotta alla Champions League, sempre più compromessa dopo la brutta sconfitta di ieri contro l'Atalanta. Nonostante tutte le difficoltà riscontrate nelle ultime settimane, però, Galli ha voluto mandare un messaggio più che positivo: secondo lui i...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Galli: “Per me il Milan arriverà in Champions. Contestazione? Ben venga se portano ad un miglioramento”

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