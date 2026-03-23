Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato dalla tappa milanese del 'Legends Trophy', circuito internazionale di padel che riunisce alcune delle più grandi leggende del calcio mondiale. Di seguito, le dichiarazioni raccolte dal nostro inviato. Sullo scudetto: "Oggettivamente prima deve perderlo l'Inter. Oggi i nerazzurri hanno in mano lo scudetto: dipende da loro. Certo è che se dovesse capitare l'impensabile e tu non cogli l'occasione sarebbe un grande sbaglio. La bellezza del campionato è questo, essere dietro ti da un senso di tranquillità". Su Modric: "La Serie A è un campionato con ritmi più bassi degli altri, quindi il rendimento di un giocatore dal valore assoluto come Modric non mi stupisce. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Albertini: “Ben venga il quarto posto, ma il Milan deve sempre puntare al massimo”

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