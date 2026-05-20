Ben Gvir | l’ascesa dell’ultranazionalista al cuore del governo

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attivista radicale ha raggiunto una posizione di rilievo nel governo, assumendo il ruolo di ministro e influenzando le politiche di sicurezza. La sua nomina ha suscitato reazioni internazionali, portando alcuni governi occidentali a imporre sanzioni contro di lui. La sua ascesa al potere ha sollevato domande sulle modalità con cui è riuscito a ottenere il controllo delle forze di sicurezza e sui motivi che hanno portato alle misure restrittive adottate da alcuni paesi.

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