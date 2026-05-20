Ben Gvir | l’ascesa dell’ultranazionalista al cuore del governo
Un attivista radicale ha raggiunto una posizione di rilievo nel governo, assumendo il ruolo di ministro e influenzando le politiche di sicurezza. La sua nomina ha suscitato reazioni internazionali, portando alcuni governi occidentali a imporre sanzioni contro di lui. La sua ascesa al potere ha sollevato domande sulle modalità con cui è riuscito a ottenere il controllo delle forze di sicurezza e sui motivi che hanno portato alle misure restrittive adottate da alcuni paesi.
? Punti chiave Come ha fatto un attivista radicale a prendere il controllo della polizia?. Perché i governi occidentali hanno deciso di sanzionare il ministro?. Quali conseguenze ha la liberalizzazione delle armi sulla sicurezza interna?. Come influisce il suo potere sulla tenuta della coalizione di Netanyahu?.? In Breve Ideologia legata al movimento Moledet e al fondatore Meir Kahane.. Sanzioni internazionali applicate da Canada, Australia, Norvegia e Regno Unito.. Rilascio licenze armi civili aumentato dopo attacchi Hamas del 7 ottobre 2023.. Allontanamento temporaneo dal governo nel gennaio 2025 per divergenze sul cessate il fuoco.. Ben... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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