Belve Crime 2026 con Francesca Fagnani su Rai2 | ospiti della puntata del 19 maggio

Il 19 maggio su Rai2 va in onda una nuova puntata di Belve Crime 2026, condotta da Francesca Fagnani. Il programma prevede interviste a personaggi coinvolti in casi di cronaca nera e presenta ospiti che hanno avuto ruoli rilevanti in vicende giudiziarie. Durante la puntata vengono affrontati temi legati a fatti di cronaca e a protagonisti che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La trasmissione si concentra sul racconto diretto di chi ha vissuto le vicende o è stato coinvolto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui