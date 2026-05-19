Belve Crime 2026 con Francesca Fagnani su Rai2 | ospiti della puntata del 19 maggio
Il 19 maggio su Rai2 va in onda una nuova puntata di Belve Crime 2026, condotta da Francesca Fagnani. Il programma prevede interviste a personaggi coinvolti in casi di cronaca nera e presenta ospiti che hanno avuto ruoli rilevanti in vicende giudiziarie. Durante la puntata vengono affrontati temi legati a fatti di cronaca e a protagonisti che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La trasmissione si concentra sul racconto diretto di chi ha vissuto le vicende o è stato coinvolto.
Tutto pronto per una nuova puntata di Belve Crime 2026, il programma di interviste di Francesca Fagnani che riporta in studio alcuni dei più noti protagonisti dei casi di cronaca nera. Scopriamo le anticipazioni e le interviste della puntata di stasera, martedì 19 maggio 2026. Belve Crime 2026, ospiti del 19 maggio. Stasera, martedì 19 maggio 2026, dalle ore 21.20 appuntamento su Rai2 con una nuova puntata di “ Belve Crime “, ideato e condotto dalla giornalista e prodotto da Fremantle. Anche questa sera sullo sgabello di “Belve Crime” sono pronti a sedersi personaggi che hanno incontrato il male in quanto autori del reato o in quanto testimoni o accusati, in alcuni casi anche senza colpa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Belve, non solo vip per Francesca Fagnani: nella nuova edizione anche persone comuni e torna Crime
Sullo stesso argomento
Belve Crime 2026 con Francesca Fagnani su Rai2: ospiti della prima puntata del 5 maggioBelve Crime 2026, il programma di interviste di Francesca Fagnani che riporta in studio alcuni dei più noti protagonisti dei casi di cronaca nera che...
Belve Crime, ospiti del 19 maggio 2026: Francesca Fagnani torna con Raffaele Sollecito e un mistero al femminileDopo la pausa dovuta all’Eurovision, Belve Crime riaccende i riflettori di Rai 2.
Morte Diabolik, i carabinieri acquisiscono l’intervista dell’ex di Calderon a Belve Crime roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
Ringrazio Dio per il carcere. Così Katharina Miroslawa, protagonista della prima puntata di Belve Crime, ha raccontato il suo percorso di cambiamento dopo anni difficili. Dal 5 maggio 2026, Francesca Fagnani riporta in prima serata su Rai2 il suo program facebook
Belve Crime 2026 con Francesca Fagnani su Rai2: ospiti della puntata del 19 maggioTutto pronto per una nuova puntata di Belve Crime 2026, il programma di interviste di Francesca Fagnani: ospiti e anticipazioni 19 maggio. superguidatv.it
Belve Crime, ospiti del 19 maggio 2026: Francesca Fagnani torna con Raffaele Sollecito e un mistero al femminileDopo la pausa dovuta all’Eurovision, Belve Crime riaccende i riflettori di Rai 2. Martedì 19 maggio 2026, alle 21.20, Francesca Fagnani torna in prima ... ilsipontino.net