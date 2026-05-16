L’ho braccato e mi ha dato due coltellate | parla l’uomo che ha bloccato il conducente dell’auto che ha travolto 7 persone a Modena
Un uomo ha raccontato di aver soccorso una donna rimasta ferita alle gambe dopo un investimento a Modena. Dopo aver tentato di aiutare la donna, ha visto il conducente dell’auto coinvolta nel fatto tentare la fuga e lo ha inseguito. Durante il tentativo di bloccare l’automobilista, quest’ultimo si è difeso con due coltellate, ferendo l’uomo. La vicenda si è svolta nel contesto di un incidente in cui sette persone sono state coinvolte, con il conducente dell’auto pirata che ha tentato di scappare.
È intervenuto per soccorrere una donna rimasta gravemente ferita alle gambe, poi, quando ha visto il conducente dell’auto pirata tentare la fuga, lo ha braccato rischiando di essere accoltellato. A raccontarlo è Luca Signorelli, uno dei primi a intervenire dopo che un’auto si è lanciata contro la folla a Modena, ferendo 7 persone di cui 4 in maniera grave, e che è riuscito a fermare il conducente che stava tentando la fuga a piedi. “Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate – ha spiegato ai cronisti arrivati sul posto mentre aveva la testa ancora grondante di sangue – lui (l’investitore, ndr ) scappa. Quindi l’ho inseguito. Nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sullo stesso argomento
Modena, il racconto choc del testimone che ha bloccato l'investitore: «La donna ha perso le gambe. Lui è scappato e mi ha accoltellato alla testa»La signora colpita in pieno dall’auto a folle corsa in pieno centro a Modena nell’impatto ha perso entrambe le gambe.
Leggi anche: Modena, uomo in auto falcia pedoni. Testimoni: «Andava a 100 all'ora, le persone volavano». L'uomo accoltellato: «Mi ha preso al cuore e alla testa, poi l'ho neutralizzato»
Modena - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, a Modena, all'interno della Ztl del centro storico. Ci sono feriti, almeno due sarebbero in grave condizione. E' successo su via Emilia, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha te facebook
Modena, uomo in auto falcia pedoni. Testimoni: Andava a 100 all'ora, le persone volavano. L'uomo accoltellato: Mi ha preso al cuore e alla testa, poi l'ho neutralizzatoAbbiamo visto l'auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un'accelerazione improvvisa. Andava almeno a cento all'ora, abbiamo visto le persone volare. È ... ilgazzettino.it
Terrore a Modena, a 100 all'ora sulla folla poi le coltellate: Abbiamo visto le persone volare. Chi è l'uomo in fermatoE' stato bloccato da una volante della polizia il 31enne che era alla guida dell'auto che ha investito ad alta velocità diversi ... iltempo.it