Un uomo ha raccontato di aver soccorso una donna rimasta ferita alle gambe dopo un investimento a Modena. Dopo aver tentato di aiutare la donna, ha visto il conducente dell’auto coinvolta nel fatto tentare la fuga e lo ha inseguito. Durante il tentativo di bloccare l’automobilista, quest’ultimo si è difeso con due coltellate, ferendo l’uomo. La vicenda si è svolta nel contesto di un incidente in cui sette persone sono state coinvolte, con il conducente dell’auto pirata che ha tentato di scappare.

È intervenuto per soccorrere una donna rimasta gravemente ferita alle gambe, poi, quando ha visto il conducente dell’auto pirata tentare la fuga, lo ha braccato rischiando di essere accoltellato. A raccontarlo è Luca Signorelli, uno dei primi a intervenire dopo che un’auto si è lanciata contro la folla a Modena, ferendo 7 persone di cui 4 in maniera grave, e che è riuscito a fermare il conducente che stava tentando la fuga a piedi. “Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate – ha spiegato ai cronisti arrivati sul posto mentre aveva la testa ancora grondante di sangue – lui (l’investitore, ndr ) scappa. Quindi l’ho inseguito. Nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’ho braccato e mi ha dato due coltellate”: parla l’uomo che ha bloccato il conducente dell’auto che ha travolto 7 persone a Modena

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