Vigili del fuoco al via i campus estivi per 366 ragazzi | Prisco annuncia le iscrizioni Sette le località italiane tra cui Foligno
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i campus estivi "Giovani in azione", l'iniziativa promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell'Interno che porterà 366 ragazzi tra i 15 e i 17 anni a vivere un'esperienza unica a contatto con i.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie correlate
Vigili del Fuoco: al via i “Campi Giovani” 2026, aperto il bando per 366 ragazziIl progetto coinvolgerà complessivamente 366 ragazzi, suddivisi in due turni settimanali: Primo turno: dal 5 all’11 luglio 2026 – Secondo turno: dal...
Leggi anche: LetExpo, la visita del sottosegretario Prisco allo stand dei vigili del fuoco tra innovazione e sostenibilità
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Fugatti: 150 anni dei vigili del fuoco di Denno, sempre al servizio della comunità; Al via i Campi Giovani 2026. Aperto il bando per 366 ragazzi in tutta Italia; VVF: Campo Giovani con i Vigili del Fuoco; Le ultime indicazioni dei Vigili del Fuoco sulla prevenzione incendi nei locali di pubblico spettacolo e nei bar/ristoranti.
Incendio a un furgone, l'autobotte dei vigili del fuoco si rovescia nelle operazioni di soccorsoSAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA) - Un pomeriggio di emergenza si è trasformato in un doppio intervento critico oggi, giovedì 7 maggio, nella frazione di San Filippo a San ... ilgazzettino.it
In campo con i Vigili del fuoco. A Borgo San Dalmazzo uno dei Campus giovaniPubblicato il bando per il progetto Giovani in azione. Coinvolgerà complessivamente 366 ragazzi dal 5 all'11 luglio e dal 12 al 18 luglio 2026. Come partecipare ... rainews.it
SAGRADO (GO) - SOCCORSO A PERSONA Alle ore 11.05 di oggi 9 maggio 2026 la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Gorizia ha ricevuto dalla SORES (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) una richiesta di supporto per un soccors facebook
Tragico intervento all’alba di #oggi a Chioggia (VE), in loc. Cà Lino: minivan ribaltato in un canale, delle 9 persone a bordo 6 sono state soccorse, per le altre 3 non c’è stato nulla da fare. #vigilidelfuoco al lavoro con 2 squadre e il nucleo sommozzatori, interve x.com