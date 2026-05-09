Vigili del fuoco al via i campus estivi per 366 ragazzi | Prisco annuncia le iscrizioni Sette le località italiane tra cui Foligno

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i campus estivi "Giovani in azione", l'iniziativa promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell'Interno che porterà 366 ragazzi tra i 15 e i 17 anni a vivere un'esperienza unica a contatto con i.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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