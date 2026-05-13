Giovani in azione con i Vigili del fuoco | caccia a 366 ragazzi in tutta Italia
Oggi è stato diffuso un avviso nazionale che coinvolge 366 giovani in tutta Italia, in un’operazione dei Vigili del fuoco. L’obiettivo è promuovere la cultura della sicurezza e l’impegno civico tra i ragazzi. L’iniziativa si svolge in diverse città e mira a sensibilizzare i giovani sui comportamenti corretti in situazioni di emergenza. La campagna si inserisce in un programma più ampio di educazione alla prevenzione.
Ritorna l’appuntamento con la cultura della sicurezza e l’impegno civico. È stato pubblicato oggi il bando per il progetto ‘Giovani in azione: in campo con i Vigili del Fuoco’, l’iniziativa dedicata ai ragazzi tra i 15 e i 17 anni che desiderano vivere una settimana “in prima linea” accanto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.Nata dalla collaborazione tra il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Interno, l’iniziativa ‘Campus Giovani’ punta a trasformare l’estate in un’occasione di crescita formativa, promuovendo il senso del bene comune e la solidarietà attraverso attività pratiche e momenti ricreativi.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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