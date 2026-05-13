Giovani in azione con i Vigili del fuoco | caccia a 366 ragazzi in tutta Italia

Oggi è stato diffuso un avviso nazionale che coinvolge 366 giovani in tutta Italia, in un’operazione dei Vigili del fuoco. L’obiettivo è promuovere la cultura della sicurezza e l’impegno civico tra i ragazzi. L’iniziativa si svolge in diverse città e mira a sensibilizzare i giovani sui comportamenti corretti in situazioni di emergenza. La campagna si inserisce in un programma più ampio di educazione alla prevenzione.

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