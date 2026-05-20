Belen scrive a Emma lei le risponde con un commento che piace molto ai follower

Dopo diversi anni, Emma Marrone e Belen Rodriguez sono tornate al centro dell’attenzione grazie a uno scambio di messaggi sui social. Belen ha scritto un messaggio a Emma, che ha risposto lasciando un commento molto apprezzato dai follower. La vicenda coinvolge in passato anche Stefano De Martino, con cui entrambe sono state legate. Le due hanno mantenuto un profilo basso nel tempo, ma questo scambio ha riacceso l’interesse sulla loro relazione pubblica.

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