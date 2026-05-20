Belen scrive a Emma lei le risponde con un commento che piace molto ai follower
Dopo diversi anni, Emma Marrone e Belen Rodriguez sono tornate al centro dell’attenzione grazie a uno scambio di messaggi sui social. Belen ha scritto un messaggio a Emma, che ha risposto lasciando un commento molto apprezzato dai follower. La vicenda coinvolge in passato anche Stefano De Martino, con cui entrambe sono state legate. Le due hanno mantenuto un profilo basso nel tempo, ma questo scambio ha riacceso l’interesse sulla loro relazione pubblica.
Sono passati anni da quando i nomi di Emma Marrone e Belen Rodriguez si digitavano come parti contrapposte della vicenda che ruotava attorno a Stefano De Martino. Il tempo ha cambiato molto delle dinamiche che 14 anni fa raccontavano di tradimenti e addii burrascosi dietro le quinte del serale di. 🔗 Leggi su Today.it
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