Katie Holmes ha messo mi piace al commento di un fan che le suggeriva di tornare con Joshua Jackson
Una recente interazione sui social ha coinvolto l’attrice, che ha messo “mi piace” a un commento di un fan che le suggeriva di riprendere la relazione con un attore con cui aveva condiviso un passato. Non è chiaro se la risposta sia arrivata direttamente da lei o da chi gestisce i suoi profili. In ogni caso, si tratta di un gesto che ha riacceso discussioni tra i seguaci sui legami passati e il ricordo di quei tempi.
Avrà reagito proprio lei in persona, o chi cura le sue pagine social? Poco conta, perché in fondo il concetto di reunion ha parzialmente a che fare con loro, riguarda soprattutto noi e il ricordo di ciò che eravamo quando loro stavano assieme.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Temi più discussi: Joshua Jackson e Katie Holmes di nuovo insieme: l'ultima apparizione a New York riaccende il sogno d'amore; Joshua Jackson e Katie Holmes di nuovo insieme: Ci sono persone che rimangono sempre nella tua vita e lei l'ha fatto; Katie Holmes ci dà un taglio (insieme a Joshua Jackson); Camicia bianca e gonna di paillettes, il look elegante di Katie Holmes è tutto quello che volevamo vedere.
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