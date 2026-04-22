Katie Holmes ha messo mi piace al commento di un fan che le suggeriva di tornare con Joshua Jackson

Una recente interazione sui social ha coinvolto l’attrice, che ha messo “mi piace” a un commento di un fan che le suggeriva di riprendere la relazione con un attore con cui aveva condiviso un passato. Non è chiaro se la risposta sia arrivata direttamente da lei o da chi gestisce i suoi profili. In ogni caso, si tratta di un gesto che ha riacceso discussioni tra i seguaci sui legami passati e il ricordo di quei tempi.

Avrà reagito proprio lei in persona, o chi cura le sue pagine social? Poco conta, perché in fondo il concetto di reunion ha parzialmente a che fare con loro, riguarda soprattutto noi e il ricordo di ciò che eravamo quando loro stavano assieme.🔗 Leggi su Fanpage.it

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