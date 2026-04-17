Emma si è trovata coinvolta in un episodio di commenti offensivi dopo aver condiviso una foto che mostrava un suo cambiamento fisico. Un utente ha scritto un insulto diretto, usando la parola “stron*a”, scatenando la reazione della ragazza, che ha risposto con rabbia. L’accaduto ha riacceso il dibattito sui commenti online e sulla pressione legata all’aspetto fisico, tema ormai molto presente nel mondo dei social.

Basta una foto, un cambiamento fisico evidente e, puntualmente, scatta il sospetto. È quello che è accaduto a Emma, finita al centro di un commento velenoso che ha riportato a galla un tema sempre più discusso: l’ ossessione per i corpi e le scorciatoie per dimagrire. La cantante, che non ha mai avuto paura di esporsi, ha deciso di rispondere senza filtri, trasformando un attacco gratuito in un’occasione per mettere i puntini sulle i. L’accusa a Emma e la sua replica: quando è troppo, è troppo!. Tutto è partito da alcuni scatti pubblicati sui social, in cui Emma appare in grande forma. Tra i tanti messaggi positivi, però, ne è spuntato uno tutt’altro che innocente: « Ozempic? », ha scritto un’utente, insinuando che il cambiamento fisico fosse legato all’ uso del noto farmaco.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Brutta accusa a Emma, lei risponde con rabbia, ma ha pienamente ragione: vola un insulto «Stron*a»

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