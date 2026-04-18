Durante una trasmissione televisiva dedicata ai vent’anni di carriera di Pio e Amedeo, Belen Rodriguez ha parlato di un passato sentimentale che la riguarda. La conduttrice ha risposto a una domanda riguardante la sua relazione con un ex partner, senza entrare in dettagli. La serata si è svolta giovedì e si è concentrata anche sui successi professionali dei due comici.

Durante la serata di giovedì, nell’ambito della conclusione del terzo appuntamento televisivo dedicato ai vent’anni di carriera di Pio e Amedeo, Belen Rodriguez ha affrontato una questione personale che torna a scuotere l’opinione pubblica. La showgirl è stata interpellata direttamente dai comici riguardo alle dinamiche sentimentali passate con Stefano De Martino, con un riferimento specifico alle indiscrezioni che avrebbero coinvolto Alessia Marcuzzi. Il confronto sul palco di Canale 5 tra la showgirl e i comici. Il programma Stanno tutti invitati, concepito per celebrare il lungo percorso artistico di Pio e Amedeo, ha ospitato diversi volti noti in questa serie di appuntamenti conclusivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belen Rodriguez e il passato con De Martino: la risposta shock

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