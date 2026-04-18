Emma Marrone polemica sul dimagrimento | Ozempic? Il botta e risposta social

Una domanda polemica su un social media ha acceso un dibattito attorno alla cantante salentina, nota per aver condiviso recentemente immagini del suo fisico snello. Un utente ha scritto “Ozempic?” sotto un suo post, suggerendo un possibile utilizzo di un farmaco per la perdita di peso. La cantante ha risposto a questa domanda, dando luogo a un botta e risposta online che ha attirato l’attenzione di molti utenti.

(Adnkronos) – "Ozempic?". È la domanda, dal tono polemico, posta da un'utente a Emma Marrone, sotto un post social in cui la cantante salentina mette in mostra il suo fisico asciutto. Nella foto, in bianco e nero, la cantante appare riflessa a uno specchio con l'addome in evidenza. La provocazione dell'utente fa riferimento al farmaco. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate “Ozempic?”: Emma Marrone sbotta sui social e rivela il vero segreto del suo fisicoEmma Marrone torna al centro dell’attenzione sui social con la schiettezza che la contraddistingue. Leggi anche: Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Annalisa, sui social infiamma la polemica: il pubblico si divide Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Emma Marrone, polemica social sul dimagrimento: la risposta durissima alle accuse su Ozempic; Emma Marrone dimagrita, il commento dell’hater la manda su tutte le furie; Emma Marrone, la replica al veleno dopo l’attacco social: Commento da s**onza. Cosa c’entra il farmaco Ozempic; Emma Marrone zittisce una fan: Dimagrita con l’Ozempic? No, che commento da str***a. Emma Marrone, polemica sul dimagrimento: Ozempic?. Il botta e risposta social(Adnkronos) - Ozempic?. È la domanda, dal tono polemico, posta da un'utente a Emma Marrone, sotto un post social in cui la cantante salentina mette in mostra il suo fisico asciutto. Nella foto, in b ... startupbusiness.it Emma Marrone, polemica social sul dimagrimento: la risposta durissima alle accuse su OzempicLa cantante salentina replica a un commento su Instagram che ipotizzava l’uso di farmaci per perdere peso: «Lo stavo aspettando» ... lagazzettadelmezzogiorno.it La cantante Emma Marrone torna al centro dell’attenzione sui social, questa volta non per la musica ma per alcune foto recenti in cui appare visibilmente dimagrita. Gli scatti hanno acceso il dibattito tra i fan: tra messaggi di apprezzamento e complimenti, non facebook