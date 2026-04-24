Il Toro punta sullo stadio Grande Torino | presentata manifestazione di interesse al Comune e stretto accordo col Politecnico

Il club di calcio ha presentato ufficialmente al Comune di Torino una proposta preliminare per la riqualificazione dello stadio Olimpico Grande Torino e del centro sportivo Robaldo. Contestualmente, è stato raggiunto un accordo con il Politecnico per collaborare al progetto di sviluppo strategico delle strutture. Queste iniziative mirano a migliorare le strutture sportive e il loro utilizzo futuro.

Il Torino Fc ha formalizzato al Comune di Torino una manifestazione di interesse preliminare per lo sviluppo strategico dello stadio Olimpico Grande Torino e del centro sportivo Robaldo. L'atto è finalizzato alla successiva presentazione di una proposta di partenariato pubblico privato mediante.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il sindaco di Torino: "Toro interessato allo stadio, il Comune aspetta una proposta" Manifestazione a Messina per il Ponte sullo Stretto: “È il momento di unire l’Italia”ABBONATI A DAYITALIANEWS Ampia partecipazione in piazza Unione Europea Circa un migliaio di persone si sono radunate oggi, 28 marzo, a piazza Unione... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Rinnovo Vlasic e Claudio Sala ricorda il Toro 1975/76: i temi granata sui giornali; Le pagelle di Cremonese-Torino: Kulenovic l’unico a tirare in porta, Simeone spento; Stadio Olimpico Grande Torino: probabile soluzione ponte; Toro in forma, salvezza centrata: ora il test Inter e uno sguardo al futuro. Svolta sullo stadio del Toro: il club di Cairo si muove per il Grande TorinoUn passo concreto, atteso da anni, che potrebbe cambiare il futuro degli impianti granata. Il Torino Fc, società guidata da Urbano Cairo, ha presentato alla Città di Torino una manifestazione di ... giornalelavoce.it Un capo essenziale che celebra l’eredità del Grande Torino Legame con la storia e identità Granata Disponibile online e in store tinyurl.com/mr3nrjec - facebook.com facebook Un capo essenziale che celebra l’eredità del Grande Torino Legame con la storia e identità Granata Disponibile online e in store tinyurl.com/mr3nrjec x.com