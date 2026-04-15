Bonus Mamme a docente precaria storica sentenza del Tribunale di Foggia | Prima sul territorio

Il Tribunale del Lavoro di Foggia ha emesso una sentenza che riguarda il diritto a ricevere il Bonus Mamme da parte di una docente precaria iscritta alla Uil Scuola. È la prima decisione di questo tipo sul territorio e riguarda una lavoratrice della scuola iscritta a un sindacato. La sentenza riconosce quindi il diritto della donna a beneficiare del bonus previsto dalla Legge di Bilancio 2024.