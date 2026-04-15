Bonus Mamme a docente precaria storica sentenza del Tribunale di Foggia | Prima sul territorio
Il Tribunale del Lavoro di Foggia ha emesso una sentenza che riguarda il diritto a ricevere il Bonus Mamme da parte di una docente precaria iscritta alla Uil Scuola. È la prima decisione di questo tipo sul territorio e riguarda una lavoratrice della scuola iscritta a un sindacato. La sentenza riconosce quindi il diritto della donna a beneficiare del bonus previsto dalla Legge di Bilancio 2024.
Con una sentenza di fondamentale importanza, la prima sul territorio, il Tribunale del Lavoro di Foggia ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice precaria della scuola, iscritta alla Uil Scuola, a beneficiare del cosiddetto ‘Bonus Mamme’ previsto dalla Legge di Bilancio 2024, dichiarando.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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