Il teatro La Fenice ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con Beatrice Venezi prima che l’incarico iniziasse, suscitando la reazione positiva dell’orchestra. La collaborazione tra le parti si è conclusa prima di concretizzarsi, segnando la fine di un rapporto professionale che non era mai decollato. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal teatro, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa decisione.

Si è chiusa con un allontanamento definitivo la storia lavorativa, mai del tutto sbocciata, tra Beatrice Venezi e il teatro La Fenice. Sette mesi fa la nomina come direttrice musicale, ora la revoca. La Fondazione ha comunicato nelle scorse ore l’ annullamento di tutte le collaborazioni future con la maestra, ponendo fine a una vicenda che ha tenuto banco nel mondo della musica italiana dallo scorso settembre, sempre con toni molto accesi. La decisione del sovrintendente Nicola Colabianchi è arrivata dopo mesi di tensioni crescenti, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata un’intervista rilasciata da Venezi il 23 aprile al quotidiano argentino La Nación.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La Fenice licenzia Beatrice Venezi prima dell’incarico (e l’orchestra esulta)

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