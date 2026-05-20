Be my sunshine replica puntata 20 maggio in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 20 maggio – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna Poyraz e Haziran continuano a fingere di essersi lasciati per smascherare Batu e Idil che, dal canto loro, tentano di capire se si sono lasciati davvero e, se sì, per quale motivo. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 41 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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