Be my sunshine replica puntata 20 aprile in streaming | Video Mediaset

Oggi, lunedì 20 aprile, viene trasmessa in streaming una nuova puntata della soap turca

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 20 aprile – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna il fidanzamento di Alper e Biricik è ostacolato da una promessa che Alper aveva fatto a Melisa, unica persona che può dargli il permesso di fidanzarsi. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 19 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Vogliamo ringraziare Mediaset Infinity e in particolare il Tgcom24 per aver pubblicato l'anteprima del video di "Appesi a un filo" Regia e riprese di Simon Barletti. Promozione di Giovanni Germanelli, Etichetta AM Productions, Bologna #TGCOM24 #me - facebook.com facebook