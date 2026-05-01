Be my sunshine replica puntata 1 maggio in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 1° maggio – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna l’antipatia reciproca e la rivalità per conquistare il cuore di Poyraz che c’è tra Haziran e Idil trova un punto d’incontro: impedire il matrimonio tra i loro genitori. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 28 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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