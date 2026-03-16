A Ferrara si prepara l’edizione di primavera di Battiti Live, un evento musicale gratuito che si terrà dal 20 al 22 marzo in piazza Trento e Trieste. Durante i tre giorni, il pubblico potrà ascoltare e ballare con numerosi artisti, tra cui annunciati i nomi di Annalisa e Fedez, pronti a esibirsi davanti a una vasta platea. L’evento coinvolge diverse serate di musica e intrattenimento in centro città.

Ferrara, 16 marzo 2026 – Conto alla rovescia a Ferrara per Battiti Live Spring. Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo si balla e si canta in piazza Trento e Trieste con tanti ospiti. Poi la città farà da sfondo a un altro programma: Super Karaoke. Vittorio Sgarbi affaticato ma appassionato tra i capolavori di Warhol, le foto e l’affetto dei follower: "Torna a sorridere" Battiti Live Spring: tre serate di musica e divertimento. Per Battiti Live Spring salirà sul palco un cast d’eccezione per tre serate all’insegna del ritmo e del divertimento. Si tratta della speciale edizione primaverile del popolare festival musicale e andrà in onda prossimamente in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Michelle Hunziker e la partecipazione di Alvin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Annalisa a Fedez: Battiti Live Spring 2026 sbarca a Ferrara con un cast stellare (gratis). Ecco chi ci sarà

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BATTITI LIVE SPRING: CAST DELLO SHOW DI CANALE 5 CON HUNZIKER E ALVINProssimamente in prima serata su Canale 5 arriva “TIM Battiti Live Spring”, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale.

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Tim Battiti Live Spring 2026 sembra Sanremo, da Sal Da Vinci a Serena Brancale: cast completo e date dei concertiLa conduttrice, insieme ad Alvin, è pronta per le tre serate evento registrate sul palco di Ferrara: tra gli artisti anche Annalisa, Fedez, Emma e molti altri. libero.it

Canale 5 lancia TIM Battiti Live Spring svelati tutti gli artistiChi: Michelle Hunziker conduce lo speciale musicale TIM Battiti Live Spring, affiancata da Alvin. Cosa: tre prime serate musicali con oltre quaranta artisti italiani sul palco. Dove: suggestiva Piazza ... assodigitale.it

Annunciato il cast del "Tim Battiti Live Spring", realizzato a Ferrara il prossimo 20, 21 e 22 marzo. x.com

Nuovi 'arrivi' in piazza: c'è il camion di Radio 105 All'interno la postazione radio per la trasmissione Prosegue, intanto, il montaggio del palco per l'evento musicale 'Battiti Live Spring' Tutte le info https://www.ferraratoday.it/ - facebook.com facebook