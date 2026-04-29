Il 29 aprile su Canale 5 va in onda la prima puntata di Battiti Live Spring 2026. La trasmissione presenta un cast di cantanti e artisti che interpreteranno diversi brani musicali. La scaletta include performance programmate e anticipazioni sui partecipanti sono state diffuse in vista dell’evento. La serata coinvolge un pubblico televisivo e mira a proporre un evento musicale di apertura della stagione primaverile.

su Canale 5, 29 aprile Questa sera, 29 aprile 2026, su Canale 5 va in onda in prima visione la prima puntata di Battiti Live Spring 2026, la versione primaverile del celebre format musicale delle reti Mediaset, in onda per tre puntate con Michelle Hunziker e Alvin. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Tanti i cantanti noti nel cast. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e gli artisti. Sono in tutto 52 gli artisti nel cast di Battiti Live Spring 2026. Sul palco dello show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e Alvin in prima serata dal 29 aprile 2026 alcuni tra i cantanti più in voga del momento, che dominano le classifiche.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Battiti Live Spring 2026: le anticipazioni (cantanti, canzoni, cast, scaletta) della prima puntata

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