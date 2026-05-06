Il 6 maggio su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di Battiti Live Spring 2026. La trasmissione presenterà un cast di cantanti che eseguiranno diverse canzoni, con una scaletta ancora da definire. Sono attese esibizioni di artisti noti e nuove promesse della musica, in un evento che si svolge in un luogo specifico e con un pubblico presente in loco. La puntata sarà disponibile in prima serata sulla rete televisiva.

su Canale 5, 6 maggio Questa sera, 6 maggio 2026, su Canale 5 va in onda in prima visione la seconda puntata di Battiti Live Spring 2026, la versione primaverile del celebre format musicale delle reti Mediaset, in onda per tre puntate con Michelle Hunziker e Alvin. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Tanti i cantanti noti nel cast. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e gli artisti. Sono in tutto 52 gli artisti nel cast di Battiti Live Spring 2026. Sul palco dello show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e Alvin in prima serata dal 29 aprile 2026 alcuni tra i cantanti più in voga del momento, che dominano le classifiche.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Battiti Live Spring 2026: le anticipazioni (cantanti, canzoni, cast, scaletta) della seconda puntata

Notizie correlate

Battiti Live Spring 2026: le anticipazioni (cantanti, canzoni, cast, scaletta) della prima puntataBattiti Live Spring 2026: le anticipazioni (cantanti, canzoni, cast, scaletta) della prima puntata su Canale 5, 29 aprile Questa sera, 29 aprile...

Tim Battiti Live Spring, anticipazioni e scaletta prima puntata stasera 28 aprile 2026: ecco tutti i cantanti e gli ospitiDa Serena Brancale ad Annalisa, da Noemi a Levante a Mara Sattei, da Tredici Pietro a Rovazzi, ecco tutti i cantanti che si esibiranno sul palco di...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Tim Battiti Live Spring, la nuova edizione con Michelle Hunziker e Alvin da stasera su Canale 5; Tim Battiti Live Spring, i cantanti in scaletta e cosa sappiamo finora; TIM Battiti Live Spring: la scaletta, i cantanti sul palco e chi conduce lo show musicale di Canale 5; Tim Battiti Live Spring, chi sono i cantanti della prima puntata.

Battiti Live Spring 2026, Michelle Hunziker con Sal Da Vinci dopo il boom: ospiti, chi canta stasera e scaletta completaLa seconda puntata di Battiti Live Spring 2026 con Alvin e Michelle Hunziker su Canale 5. Gli ospiti, la scaletta del 6 maggio 2026 e chi canta ... libero.it

Tim Battiti Live Spring 2026 stasera in tv su Canale 5: ospiti e cantanti della seconda puntata del 6 maggioTornano i Tim Battiti Live Spring 2026, la speciale edizione primaverile del festival musicale: scaletta e ospiti del 5 maggio. superguidatv.it

Meglio l'ultimo posto a Sanremo o qualificarsi penultimo Nel backstage di Tim Battiti Live Spring @eddiebrock.eb ci ha spiegato la sua filosofia di vita Guarda l'intervista completa su radiosubasio.it #timbattitilive - facebook.com facebook

Da stasera su Canale 5 "Battiti Live Spring", spin-off primaverile dello show musicale estivo x.com