A Ferrara si è conclusa la manifestazione Battiti Live, trasmessa in prima serata su Canale 5, con la partecipazione di 52 artisti. Tra gli ospiti ci sono alcuni cantanti che hanno partecipato a Sanremo, pronti a esibirsi durante la serata. Michelle Hunziker e Alvin sono stati i conduttori del grande finale, che ha visto momenti di spettacolo e musica dal vivo. La serata ha coinvolto un pubblico numeroso, presente sul posto e collegato da casa.

? Punti chiave Chi sono gli artisti di Sanremo che saliranno sul palco stasera?. Come faranno Michelle Hunziker e Alvin a gestire il gran finale?. Dove si può recuperare lo streaming se perdi la diretta?. Perché questo format digitale cambierà il futuro della musica in TV?.? In Breve Michelle Hunziker e Alvin conducono le tre serate registrate a Ferrara.. Trilogia iniziata il 29 aprile e proseguita il 6 maggio scorso.. Streaming disponibile su piattaforma Infinity per fruizione on demand o live.. Cast composto da 52 artisti tra cui interpreti reduci da Sanremo.. Stasera, 20 maggio 2026, alle ore 21.30, Canale 5 trasmette l’ultimo appuntamento di Battiti Live Spring 2026, la conclusione della trilogia musicale registrata nella splendida cornice di Piazza Trento e Trieste a Ferrara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Battiti Live: il gran finale di Ferrara con 52 artisti su Canale 5

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È stato un gran ballo ed eravamo tutti invitati. Questo è il nostro modo di dirvi GRAZIE #GFVIP x.com

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