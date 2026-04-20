Ferrara conquista la TV | Battiti Live Spring arriva su Canale 5

Il format musicale Battiti Live Spring, che si è svolto tra il 20 e il 22 marzo nel centro storico di Ferrara con tre serate di concerti, sarà trasmesso su Canale 5 mercoledì 29 aprile in prima serata. La manifestazione ha portato sul palco artisti e pubblico nella città estense, e ora il programma televisivo raggiungerà un pubblico più ampio tramite la rete nazionale.

Il palcoscenico musicale di Ferrara si sposta dalle strade ai televisori nazionali. Il format Battiti Live Spring, che ha animato il centro storico della città estense con tre serate di concerti tra il 20 e il 22 marzo, approderà su Canale 5 mercoledì 29 aprile in prima serata. L’evento, che ha una partecipazione di circa 5mila persone grazie all’accesso gratuito, porta la musica direttamente nelle case di chi non ha potuto vivere l’esperienza dal vivo in piazza. Tre notti di musica e gestione dei flussi nel cuore di Ferrara. La manifestazione ha trasformato il tessuto urbano ferrarese durante il fine settimana che ha il venerdì 20, il sabato 21 e la domenica 22 marzo come date chiave.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrara conquista la TV: Battiti Live Spring arriva su Canale 5 Notizie correlate Leggi anche: Dalla piazza alla tv: Mediaset annuncia le date delle puntate su Canale 5 di Battiti Live Spring Battiti Live 2026 Spring con Michelle Hunziker su Canale 5: cast, cantanti ed anticipazioniCon l’arrivo della primavera e della stagione estiva la musica torna protagonista in tv con Battiti Live 2026 in versione “Spring“. Contenuti di approfondimento Si parla di: Fin Che la Barca Va ‘cambia rotta’ su Rai 3: in onda al sabato per 70 minuti. Tim Battiti Live Spring, lo show registrato a Ferrara andrà in onda il 29 aprileSarà trasmesso in prima serata il prossimo 29 aprile su Canale 5, Tim Battiti Live Spring, lo show musicale registrato a Ferrara che porterà sul piccolo schermo tre serate di grande musica e spettacol ... fm-world.it TIM Battiti Live Spring, diretta streaming e cast | Prima puntata Ferrara, 20 marzo: da Baby K a ClaraTIM Battiti Live Spring, info diretta streaming prima puntata 20 marzo a Ferrara, cast completo: tutti gli artisti sul palco, da Baby K a Clara Si riaccendono a Ferrara i riflettori di Battiti Live ... ilsussidiario.net