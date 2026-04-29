Su Canale 5 arriva la prima edizione di Battiti Live Spring, condotta da Michelle Hunziker e Alvin. La manifestazione presenta oltre cinquanta artisti, con una scaletta ricca di brani attuali e inediti. La location scelta si trova nel cuore dell’Emilia, offrendo una nuova piazza per il concerto. La trasmissione si inserisce nel calendario musicale televisivo, portando un’inedita formula primaverile.

Oltre cinquanta artisti, una piazza nuova nel cuore dell’Emilia e un’idea che dà una scossa al calendario della musica in tv. Finalmente inizia Battiti Live Spring. Lo spin off primaverile dello storico format musicale di Canale 5 arriva in tv con una versione “fuori stagione”, pensata per portare sul piccolo schermo i brani destinati a dominare radio e streaming nei mesi successivi. Oggi, mercoledì 29 aprile, in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.30, va in onda la prima di tre puntate, disponibili anche su Mediaset Infinity. Chi conduce Battiti Live Spring?. Alla guida del programma c’è Michelle Hunziker, con la partecipazione di Alvin.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Battiti Live Spring debutta su Canale 5 con Michelle Hunziker e Alvin: oltre 50 artisti, la musica del momento e una nuova piazza

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