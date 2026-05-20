Battibecchi critiche troppa pressione | Spalletti isola la Juve verso un derby ad alta tensione

Dopo le recenti tensioni e le critiche, l'allenatore ha deciso di mettere in sicurezza la squadra, proteggendola dalle pressioni esterne. La squadra si prepara ora per il prossimo derby, che si preannuncia molto impegnativo. Le discussioni tra i giocatori e le dichiarazioni pubbliche hanno contribuito a creare un clima di isolamento. La prestazione recente e le parole di alcuni membri dello staff sono diventate oggetto di attenzione, mentre la concentrazione si sposta sul prossimo impegno in calendario.

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Ben venga l'energia in vista di un derby, ci mancherebbe, ma se è troppa rischia di causare un sovraccarico nel sistema nervoso della Juventus. Il problema, per la Signora, è che dopo la sconfitta contro la Fiorentina tutto l'ambiente bianconero si è caricato di una potentissima tensione elettrica e ora tocca a Luciano Spalletti indossare i guanti da lavoro ed evitare che qualcuno si prenda la scossa. Anzi, per quanto possibile questa tensione va trasformata in energia motivazionale da incanalare nella partita contro il Torino di domenica sera (ore 20.45) e tutta quella in eccedenza va lasciata fuori dal gruppo squadra, che deve concentrarsi solamente sul campo per scongiurare il rischio di ritrovarsi lunedì mattina con i postumi dell’ennesima occasione sprecata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Battibecchi, critiche, troppa pressione: Spalletti isola la Juve verso un derby ad alta tensione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lecce Juve, troppa tensione? Spalletti cambia metodologia di allenamento e giorno partenza. Il retroscenaPisilli ha stregato Spalletti: il motivo per cui il tecnico della Juve è rimasto ‘colpito’ dal centrocampista della Roma Tiago Gabriel osservato... Leggi anche: Trestina, pari sul finale. Derby ad alta tensione