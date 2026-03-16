Trestina pari sul finale Derby ad alta tensione

Nel derby di Trestina, le due squadre hanno concluso il match con un pareggio, mantenendo il risultato fino al fischio finale. La partita è stata caratterizzata da un ritmo intenso e momenti di grande tensione tra le compagini. I portieri e i difensori hanno dato il massimo, mentre le sostituzioni sono state numerose nel corso del secondo tempo. La sfida si è conclusa con un punteggio di 1-1.

1 ORVIETANA 1 (3-4-1-2): Vitali 6; Scartoni 6 (20’ s.t. Priore 7), De Meio 6,5, Ubaldi 6 (20’ s.t. Bussotti 6); Russo 5,5 (37’ s.t. Principe 6), Tolomello 6, Lucchese 6 (33’ s.t. Nouri 6), Giuliani 5,5; Mercuri 6 (1’ s.t. Proietti Zolla 5,5); Ferri Marini 5,5; Confessore 6. All. Calori 6 ORVIETANA (4-4-2): Formiconi 6; Paletta 6, Berardi 6,5, Ricci 7, Tronci 6; Sforza 6 (1’ s.t. Marchegiani 5,5), Lobrano 5, Simic 6, Citarella 5,5 (11’ s.t. Mauro 5,5); Caon 6,5 (42’ s.t. Nahaga s.v.), Panattoni 7 (33’ s.t. Arsenijevic 6). All Pascali 6 Arbitro: Monti di Como 5,5 Marcatore: 18’ p.t. Panattoni, 49’ s.t. Priore Note: espulsi: 31’ s.t. Lobrano, 50’ s. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trestina, pari sul finale. Derby ad alta tensione Articoli correlati Derby di Toscana ad alta tensione: Fiorentina-Pisa è un bivio per la salvezzaL’Artemio Franchi si trasforma nel teatro di un Derby di Toscana dai tratti drammatici. Leggi anche: Carrarese Derby ad alta tensione con l’Empoli. Calabro recupera il capitano Marco Imperiale Tutto quello che riguarda Trestina pari sul finale Derby ad alta... Argomenti discussi: Calcio: il Trestina si salva al 94?, torna al successo la Pietralunghese; ?Serie D: il Foligno vola. Pari nel derby Trestina-Orvietana. Cannara sempre più giù. Trestina, pari sul finale. Derby ad alta tensioneAl 31’ Lobrano rimedia il secondo giallo per un fallaccio su Tolomello e lascia i suoi in 10 uomini, i bianconeri attaccano a spron battuto e si rendono pericolosi due volte con De Meio intorno alla ... lanazione.it