Trestina pari sul finale Derby ad alta tensione

Da lanazione.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel derby di Trestina, le due squadre hanno concluso il match con un pareggio, mantenendo il risultato fino al fischio finale. La partita è stata caratterizzata da un ritmo intenso e momenti di grande tensione tra le compagini. I portieri e i difensori hanno dato il massimo, mentre le sostituzioni sono state numerose nel corso del secondo tempo. La sfida si è conclusa con un punteggio di 1-1.

1 ORVIETANA 1 (3-4-1-2): Vitali 6; Scartoni 6 (20’ s.t. Priore 7), De Meio 6,5, Ubaldi 6 (20’ s.t. Bussotti 6); Russo 5,5 (37’ s.t. Principe 6), Tolomello 6, Lucchese 6 (33’ s.t. Nouri 6), Giuliani 5,5; Mercuri 6 (1’ s.t. Proietti Zolla 5,5); Ferri Marini 5,5; Confessore 6. All. Calori 6 ORVIETANA (4-4-2): Formiconi 6; Paletta 6, Berardi 6,5, Ricci 7, Tronci 6; Sforza 6 (1’ s.t. Marchegiani 5,5), Lobrano 5, Simic 6, Citarella 5,5 (11’ s.t. Mauro 5,5); Caon 6,5 (42’ s.t. Nahaga s.v.), Panattoni 7 (33’ s.t. Arsenijevic 6). All Pascali 6 Arbitro: Monti di Como 5,5 Marcatore: 18’ p.t. Panattoni, 49’ s.t. Priore Note: espulsi: 31’ s.t. Lobrano, 50’ s. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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