Lecce Juve troppa tensione? Spalletti cambia metodologia di allenamento e giorno partenza Il retroscena

Nelle ultime ore si sono susseguite notizie riguardanti la partita tra Lecce e Juventus, con particolare attenzione alle strategie adottate dall'allenatore dei bianconeri. Per affrontare le tensioni percepite, l’allenatore ha deciso di modificare il metodo di allenamento e di anticipare il giorno di partenza per la trasferta. Queste decisioni sono state comunicate ufficialmente prima delle prossime sfide, senza ulteriori commenti ufficiali.

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