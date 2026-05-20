Battiato al MAXXI | Travaglio | ‘Un talento raro e internazionale

Al MAXXI è stata allestita una mostra dedicata a Battiato, con l’esposizione di alcuni oggetti personali della sua collezione. Tra i presenti figurano strumenti musicali, manoscritti e fotografie che ricostruiscono il suo percorso artistico. Marco Travaglio ha descritto l’eredità musicale del cantautore siciliano come un patrimonio unico e di respiro internazionale, evidenziando l’influenza che ha avuto nel panorama musicale italiano e oltre. La mostra intende rendere omaggio alla sua figura e al suo contributo culturale.

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? Domande chiave Quali oggetti personali della sua collezione sono stati esposti al MAXXI?. Come ha descritto Marco Travaglio l'eredità musicale del cantautore siciliano?. Perché il Ministero della Cultura ha voluto coinvolgere direttamente la mostra?. Come verranno gestiti in futuro gli archivi della Fondazione Franco Battiato?.? In Breve Mostra al MAXXI di Roma aperta fino al 26 aprile.. Curatori Giorgio Calcara e Grazia Cristina Battiato gestiscono l'esposizione.. Alessandro Nicosia organizza l'evento per C.O.R. e Fondazione Franco Battiato.. Esposizione include strumenti musicali, dischi e colbacchi di astrakan originali.. Il direttore Marco Travaglio ha visitato la mostra dedicata a Franco Battiato presso il MAXXI di Roma, celebrando l’eredità del musicista siciliano a cinque anni dalla sua scomparsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Battiato al MAXXI: Travaglio: ‘Un talento raro e internazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Travaglio ricorda Franco Battiato alla mostra al Maxxi dedicata al cantautore: “Uno dei nostri pochi artisti internazionali”“Ci sono i suoi colbacchi di astrakan, ci sono i suoi dischi, i suoi strumenti, la sua tastiera. Leggi anche: Franco Battiato al MAXXI: il pensiero in musica