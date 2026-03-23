Stadium inizia nel migliore dei modi
STADIUM MIRANDOLA 3 SAV TREBASELEGHE 0 (2518 2522 2519) STADIUM MIRANDOLA: Sitti, Maletti 14, Scaglioni 4, Spagnol 20, Galliani 11, Antonaci 6, Catellani (L1), Rustichelli, n.e. Schincaglia, Grue, Storchi, Egwaoje, Montaggioli, Flemma (L2); Bicego. SAV SILVOLLEY TREBASELEGHE: Martinez I., Wawrzynczyk 7, Streliotto 2, Cester 18, Candeago 0, Munarin 4, Amarilli (L1), Martinez G. 2, Ceolin 5, Rampazzo, Mistretta 1, n.e Zaghetto, Mason (L2), Rampin; all.: Donadi. ARBITRI: Pescatore - Giorgianni. NOTE: Durata set 25’ 31’ 26’ per un totale di 82’; Stadium 55 su 75 (B.S. 11, Vinc. 4, Muri 8, E.P. 9), Trebaseleghe 39 su 59 (B.S. 13, Vinc, 1, Muro 3, E. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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