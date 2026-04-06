Playoff Superlega la Sir disinnesca Piacenza e inizia la semifinale nel migliore dei modi

La Sir ha iniziato con successo la serie di playoff superlega, battendo Piacenza e aprendo le semifinali con una vittoria. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per la squadra di casa, che ha ottenuto un vantaggio nella serie. La partita si è svolta senza particolari incidenti, e la squadra vincente ha dimostrato di essere in buona forma in vista delle prossime sfide.

Tre a uno è il risultato con cui i Block Devils, autori di una prestazione piuttosto convincente, si sono presi il primo atto. Ben Tara MVP, ospite d'onore Atanasijevic per una Pasquetta dalle grandi emozioni La prima è sempre la più importante. Si dice così quando inizia una nuova serie di partite e spesso viene dimostrato che qualcosa di vero c'è. Per i Block Devils una prestazione piuttosto convincente, con rari passaggi a vuoto come del terzo set: in partite come queste però ottenere il successo, quale che sia il risultato, è l'unica cosa che conta. Il discorso ora si sposta in Emilia, con appuntamento per giovedì prossimo in Emilia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Playoff Superlega, stilato il calendario della semifinale: per la Sir debutto a Pasquetta Playoff Superlega, la Sir attesa a gara uno contro Piacenza. L'appello di Sirci: "La Pasquetta passatela con noi"Il presidente chiama a raccolta i tifosi in vista di un match da vincere in ogni modo. Temi più discussi: Playoff Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta; Semifinali playoff di pallavolo maschile: calendario, programma, orari e dove vedere gara 1 · Superlega 2025/2026; Playoff Superlega, la Sir attesa a gara uno contro Piacenza. L'appello di Sirci: La Pasquetta passatela con noi; Playoff Superlega, la Sir attesa a gara uno contro Piacenza. L'appello di Sirci: 'La Pasquetta passatela con noi'. Playoff Superlega, la Sir disinnesca Piacenza e inizia la semifinale nel migliore dei modiTre a uno è il risultato con cui i Block Devils, autori di una prestazione piuttosto convincente, si sono presi il primo atto. Ben Tara MVP, ospite d'onore Atanasijevic per una Pasquetta dalle grandi ... perugiatoday.it Playoff Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza: le curiosità e dove seguire la sfida in direttaSono due gli ex di questo incontro, entrambi nelle file di Piacenza. Al centro troviamo Gianluca Galassi, che ha vestito la maglia bianconera nella stagione 2018/19 e il palleggiatore Dragan Travica, ... today.it Playoff Superlega, la Sir attesa a gara uno contro Piacenza. L'appello di Sirci: "La Pasquetta passatela con noi" Link all'articolo al primo commento: facebook - @SIRVolleyPG #Superlega #PlayoffScudetto #PerugiaPiacenza x.com