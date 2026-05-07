Savi a Belve la rabbia del sindaco | Offensivo verso vittime e Paese

Nella trasmissione televisiva ‘Belve Crime’, trasmessa su Rai2, è intervenuto un uomo visibilmente provato, con capelli radi e pelle rugosa. La sua presenza ha suscitato reazioni di fastidio tra le famiglie colpite dai crimini della Uno Bianca, che hanno definito l’intervento “nauseante”. La sua immagine è apparsa sullo schermo in un momento di forte tensione emotiva, portando alla ribalta il dibattito pubblico sui reati e il modo in cui vengono trattati in televisione.

di Francesco Zuppiroli Non appena il suo volto pallido, i capelli radi e incanutiti e la pelle rugosa sono apparsi sullo schermo dei televisori sintonizzati su ’Belve Crime’, martedì sera su Rai2, rivedere Roberto Savi è stato "nauseante" per le famiglie distrutte dai crimini della Uno Bianca. Prima ancora che la flebile voce del leader della banda cominciasse a parlare di servizi segreti, Capolungo, Eva Mikula, "rivederlo lì, in tivù, in prima serata è stato come venire colpiti con un pugno allo stomaco". Non usa mezzi termini Francesca Gengotti. La bambina di nove anni diventata donna che rimase ferita nel 1988, durante la rapina alla Coop delle Celle.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Savi a Belve, la rabbia del sindaco: "Offensivo verso vittime e Paese" Notizie correlate Leggi anche: Banda della Uno bianca, Roberto Savi: “Facevamo favori ai Servizi, parlavo con loro”. La rabbia dei familiari delle vittime Roberto Savi a Belve Crime, famiglie delle vittime gelate dall'intervista al capo della Banda della Uno BiancaL’ex poliziotto Roberto Savi, a capo della Banda della Uno Bianca, sarà tra i protagonisti della prima puntata della seconda stagione della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Belve Crime 2 - Roberto Savi - Video; Roberto Savi a Belve Crime: Noi protetti dai Servizi. Il silenzio rotto dopo 32 anni; Roberto Savi, il killer della Uno Bianca a Belve: Ci chiedevano di uccidere; L'intervista di Roberto Savi a Belve acquisita dalla Procura di Bologna: L'omicidio nell'armeria? Capolungo doveva morire. Uccidevamo per i servizi segreti, prima protetti poi scaricati. Uno Bianca, Roberto Savi a Belve Crime ammette la copertura dello Stato: intervista acquisita dalla ProcuraRoberto Savi sostiene che la Uno Bianca sarebbe stata aiutata dallo Stato: la Procura acquisice la sua intervista a Belve Crime. Il suo racconto ... virgilio.it Banda della Uno Bianca, «Uccidevamo per i servizi segreti»: la Procura di Bologna acquisisce l’intervista di Roberto Savi a Belve CrimeI magistrati sentiranno l’ex poliziotto, che ha rivelato che a volte lui e gli altri membri venivano chiamati per azioni mirate ... oggi.it Di fronte alle gravi affermazioni di Roberto Savi, fatte ieri nel corso di una trasmissione televisiva, voglio innanzitutto ribadire, a nome della comunità bolognese, la nostra sentita vicinanza ai familiari delle vittime, che giustamente si sentono colpiti dalle rivelazi - facebook.com facebook La procura di Bologna ha già detto che interrogherà Roberto Savi, ed è giusto così: quelle dichiarazioni siano vagliate dall’autorità giudiziaria con autonomia e indipendenza. Tuttavia poco fa ho chiesto al governo di venire a riferire in Parlamento (al di fuori de x.com