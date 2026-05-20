Bassiano intero paese isolato da tre giorni Il sindaco scrive alla Prefettura

Da tre giorni, tutto il paese di Bassiano si trova completamente isolato a causa di un grave malfunzionamento delle reti di telecomunicazione. La situazione ha portato il sindaco a scrivere ufficialmente alla Prefettura, evidenziando la gravità del problema che interessa l’intero territorio. Nessuna comunicazione è possibile con l’esterno, e la mancanza di linee telefoniche e di rete internet sta creando numerosi disagi tra i residenti. La condizione è rimasta invariata senza segnali di miglioramento.

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