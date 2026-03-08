tre cittadini di ginosa bloccati in qatar il sindaco parisi scrive alla farnesina

Tre cittadini di Ginosa sono rimasti bloccati in Qatar e il sindaco Vito Parisi ha scritto alla Farnesina per chiedere chiarimenti e assistenza. La situazione riguarda persone residenti nel comune pugliese che si trovano all’estero, ma non sono specificati i motivi del blocco o la durata della permanenza. La vicenda è stata resa nota dal sindaco attraverso una comunicazione ufficiale.

Tarantini Time Quotidiano Il sindaco di Ginosa Vito Parisi interviene sulla vicenda che riguarda tre cittadini del comune tarantino – Francesco Bianco, Vito Busto e Silvestro De Stena – attualmente bloccati a Doha, in Qatar, a causa delle limitazioni ai collegamenti aerei determinate dall’escalation militare che sta interessando l’area. Il primo cittadino ha spiegato di essere stato in contatto diretto con i tre concittadini per ricevere aggiornamenti sulla loro situazione e per manifestare la vicinanza della comunità. “Oggi però il tempo trascorso è troppo e, come molti pugliesi, sento il dovere di mantenere alta l’attenzione sui nostri concittadini”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

