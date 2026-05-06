Alfedena isolata | il Sindaco scrive alla Prefettura per il blocco rete

Il sindaco di Alfedena ha inviato una lettera alla Prefettura chiedendo di bloccare la rete telefonica e i pagamenti con POS nella zona. La richiesta riguarda le aree isolate del territorio comunale, dove la mancanza di segnale telefonico crea difficoltà per i residenti e i commercianti. La decisione potrebbe avere ripercussioni sul commercio locale, in particolare sui negozi e le attività che dipendono dai pagamenti elettronici.

? Cosa scoprirai Come influisce il blocco dei POS sul commercio locale di Alfedena?. Chi rischia di più senza segnale telefonico nelle zone isolate?. Perché la rete crolla proprio durante i picchi di affluenza turistica?. Come interverrà la Prefettura per risolvere il problema dei gestori?.? In Breve Blocco reti Vodafone e Fastweb iniziato il 30 aprile scorso ad Alfedena.. Commercianti locali impossibilitati a usare dispositivi POS per pagamenti elettronici.. Anziani residenti in zone isolate senza possibilità di chiamare soccorsi urgenti.. Problemi ciclici durante i fine settimana con aumento dei turisti nell'area protetta.. Il sindaco Milano ha inviato una lettera formale alla Prefettura dell’Aquila per denunciare il blocco totale delle comunicazioni ad Alfedena, iniziato il 30 aprile scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alfedena isolata: il Sindaco scrive alla Prefettura per il blocco rete Notizie correlate Taiwan isolata: il blocco aereo africano spinge Taipei alla fugaIl viaggio del presidente di Taiwan verso l’Eswatini è stato annullato dopo che diverse nazioni africane hanno negato il permesso di sorvolo... Leggi anche: Ex Comuni montani. Il sindaco di Urbino scrive alla premier Panoramica sull’argomento Faeto ancora isolata dopo il maltempo, il sindaco: disdette per Pasquetta all'unica attività di ristorazione«Sono giorni complessi per la nostra comunità isolata dal resto della provincia a seguito del movimento franoso che ha interessato la strada provinciale 125, su cui stamani è al lavoro anche il Genio ... lagazzettadelmezzogiorno.it Ancora isolata Faeto dopo la frana per il maltempo. Il sindaco: Tante disdette per PasquettaSono giorni complessi per la nostra comunità isolata dal resto della provincia a seguito del movimento franoso che ha interessato la strada provinciale 125, su cui stamani è al lavoro anche il Genio ... bari.repubblica.it