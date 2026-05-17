Virtus travolgente in gara-1 dei quarti | Trento schiantata 102-71 all' Arena
Nella prima partita dei quarti di finale del campionato, la Virtus Bologna ha ottenuto una vittoria netta contro Trento con il punteggio di 102-71. La squadra di casa ha preso il comando fin dai primi minuti e ha mantenuto un ritmo costante nel corso della partita. La partita si è giocata all'Arena, con i bianconeri che hanno mostrato un’ottima prestazione offensiva e difensiva. La serie tra le due squadre proseguirà con la prossima sfida prevista nelle prossime settimane.
Comincia nel migliore dei modi il cammino nei playoff della Virtus Olidata Bologna. Nella sfida che apre la serie dei quarti di finale tra la testa di serie numero 1 e la numero 8 del tabellone, i bianconeri di coach Jakovljevic dominano la Dolomiti Energia Trentino con un perentorio 102-71. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Virtus Olidata Bologna - Dolomiti Energia Trentino | PokerstarsNews Highlights Serie A Unipol 25/26
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