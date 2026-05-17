Virtus travolgente in gara-1 dei quarti | Trento schiantata 102-71 all' Arena

Nella prima partita dei quarti di finale del campionato, la Virtus Bologna ha ottenuto una vittoria netta contro Trento con il punteggio di 102-71. La squadra di casa ha preso il comando fin dai primi minuti e ha mantenuto un ritmo costante nel corso della partita. La partita si è giocata all'Arena, con i bianconeri che hanno mostrato un’ottima prestazione offensiva e difensiva. La serie tra le due squadre proseguirà con la prossima sfida prevista nelle prossime settimane.

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