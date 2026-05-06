Basket - B maschile Bcl vuole chiudere i conti Stasera è a Forlimpopoli

Nemmeno il tempo di rifiatare e si ritorna sul parquet, come nel più puro spirito dei play-off. Questa sera, alle 21, arbitri Flocco di Ancona e Boldrini di Fabriano, al "Palavending" di via del Tulipano di Forlimpopoli, Bcl, già vincitore domenica scorsa, affronta i Baskers per gara due. Se Barsanti (in recupero) e compagni dovessero compiere il blitz, si aggiudicherebbero la serie 2-0 e approderebbero ai quarti di finale, dove affronterebbero (da mercoledì prossimo) la vincente tra Recanati e Stosa Virtus Siena. Se, invece, dovesse prevalere la squadra romagnola, allora gara tre di spareggio domenica prossima, alle 18.30, al...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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