Baseball Trento in vetta alla classifica

Domenica 17 maggio, la squadra di baseball di Trento ha ottenuto una vittoria contro i Dragons di Castelfranco Veneto, che fino a quel momento erano imbattuti. Con questa vittoria, Trento si unisce a Castelfranco e Vicenza in testa alla classifica del girone. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla formazione di casa, consolidando così la posizione in zona alta della graduatoria. La vittoria ha portato Trento al primo posto insieme alle altre due squadre.

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