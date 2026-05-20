Baseball Trento in vetta alla classifica
Domenica 17 maggio, la squadra di baseball di Trento ha ottenuto una vittoria contro i Dragons di Castelfranco Veneto, che fino a quel momento erano imbattuti. Con questa vittoria, Trento si unisce a Castelfranco e Vicenza in testa alla classifica del girone. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla formazione di casa, consolidando così la posizione in zona alta della graduatoria. La vittoria ha portato Trento al primo posto insieme alle altre due squadre.
La bella vittoria di domenica 17 maggio contro gli imbattuti Dragons di Castelfranco Veneto, porta tre formazioni al comando del girone: Trento, Castelfranco e Vicenza. Seguono, a breve distanza, i vincitori dello scorso anno, i Wizards di Villafranca, prossimi avversari della compagine trentina. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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