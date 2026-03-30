Il Plebiscito batte Bologna e si conferma in vetta alla classifica

Nella quindicesima giornata del campionato di pallanuoto maschile di Serie B, disputata il 28 marzo presso le piscine del centro sportivo, il Plebiscito Padova ha battuto la RN Bologna. Con questa vittoria, la squadra si è confermata in testa alla classifica. La partita si è conclusa con il Plebiscito che ha superato gli avversari al termine di un’ottima prestazione.

Obiettivo raggiunto: nella quindicesima giornata del campionato nazionale di pallanuoto maschile di Serie B, disputata il 28 marzo alle piscine del centro sportivo Plebiscito, il Plebiscito Padova ha superato la RN Bologna al termine di un’ottima prestazione, rafforzando il primo posto in classifica. Successo netto per i ragazzi di mister Marinelli, che si impongono nello scontro diretto con la seconda forza del girone e hanno allungato momentaneamente a +3 sul Brescia. Davanti a un pubblico caldo e partecipe, i padroni di casa sono partiti subito con grande intensità, firmando un parziale di 4-0 che ha segnato il primo strappo della gara. Alcune scelte affrettate in fase offensiva e qualche disattenzione difensiva hanno consentito però agli ospiti di rientrare, fino al 4-4 al cambio campo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Il Plebiscito batte Bologna e si conferma in vetta alla classifica Articoli correlati Rugby, Serie A Èlite: Valorugby batte Rovigo, si accorcia la classifica in vettaSi chiude con il posticipo domenicale la quattordicesima giornata della Soladria Serie A Élite, che conferma una corsa playoff sempre più combattuta... Leggi anche: LIVE Brescia-Virtus Bologna 79-87, Serie A basket 2026 in DIRETTA: V nere, vittoria e aggancio in vetta alla classifica