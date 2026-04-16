Serie A Como-Inter 3-4 | i nerazzurri allungano in vetta alla classifica

Nel match di Serie A tra Como e Inter, la squadra nerazzurra ha vinto per 4-3 in rimonta allo Stadio Sinigaglia di Como, durante la 32ª giornata. La partita si è giocata domenica 12 aprile e ha consentito ai nerazzurri di allungare in vetta alla classifica. La gara ha visto un testa a testa tra le due formazioni, con l'Inter che ha ribaltato il risultato nel corso del secondo tempo.

Inter News 24 La squadra di Chivu supera in rimonta quella di Fabregas allo Stadio Sinigaglia di Como la sera di domenica 12 aprile, gara valida per la 32^ giornata di Serie A. Grande vittoria dell’ Inter, che lancia un fortissimo segnale al campionato e alla sua stagione. I nerazzurri riescono infatti a superare in rimonta e con merito il Como, che ha fatto però davvero una grande partita davanti ai propri tifosi. Alla fine il posticipo di domenica 12 aprile 2026 allo Stadio Sinigaglia di Como termina 3-4 per gli ospiti. Un match davvero divertente e ricco di colpi di scena per questa 32^ giornata del massimo campionato italiano di Serie A, che però alla fine ha visto ancora una volta trionfare la formazione prima in classifica.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Serie A, Como-Inter 3-4: i nerazzurri allungano in vetta alla classifica Notizie correlate Leggi anche: L’Inter supera 2-0 il Genoa a San Siro: i nerazzurri allungano in testa alla classifica L’Inter passa a Cremona nel segno di Lautaro e Zielinski: i nerazzurri allungano in vettaLa squadra di Chivu chiude la pratica Cremonese nella prima mezz’ora con le reti di Lautaro e Zielinski poi nella ripresa controlla la gara. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Como-Inter 3-4, rimonta nerazzurra con Thuram e Dumfries; Serie A 2025/26 - Como - Inter 3-4 - Video; Como Inter in tv e streaming: dove vedere la partita; Highlights Serie A: Como-Inter 3-4: gli highlights Video. Como-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le scelte di Fabregas e ChivuIl centrocampista nerazzurro: Potevamo vincerla con meno apprensione, ma il Como gioca un grande calcio, noi abbiamo dovuto tirare fuori anche quello che non avevamo, ma è la dimostrazione che questa ... tuttosport.com Como-Inter, la moviola: Bonny su Nico Paz, rigore. Marelli: Non era falloComo-Inter è il big match che chiude la domenica della 32esima giornata della Serie A 2025/2026. Una gara che, complici i risultati delle altre big del campionato si è tramutato in un autentico scontr ... calciomercato.com "L'Inter vince contro il Como dopo un grande dominio del Como nel primo tempo, con anche parate significative di Sommer. Poi l'Inter recupera e dilaga nel secondo tempo e mi sembra di rivedere Como-Milan. Dopo Como-Milan leggo che è soltanto fortuna q - facebook.com facebook Quattro dettagli di #Como- #Inter: l'esultanza di #Thuram, le parole di #Chivu, occhio al rigore e il regalo per #Bastoni IL FOCUS #FCIM x.com