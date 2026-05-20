Barriere alla stazione ferroviaria Vittuone e Arluno si mobilitano | Situazione che penalizza molte persone

A Vittuone e Arluno, due comuni della provincia di Milano, si stanno muovendo per affrontare il problema delle barriere presenti presso alcune stazioni ferroviarie. Le comunità locali hanno deciso di coinvolgere associazioni e cittadini in un tavolo di lavoro volto a studiare possibili iniziative, tra cui manifestazioni pubbliche come flash mob, per sensibilizzare sulla questione. Questa decisione arriva in risposta a segnalazioni di cittadini che ritengono la situazione penalizzante e limitante per molti utenti.

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Vittuone (Milano), 20 maggio 2026 – Costruire un tavolo di lavoro comune con associazioni e rappresentanti dei cittadini, per definire altre iniziative e azioni di sensibilizzazione, comprese eventuali forme di mobilitazione come i flash mob. Progetto Mappami Il tavolo di confronto promosso da Mauro Foieni, promotore del progetto Mappami per l’accessibilità dalla stazione ferroviaria, si è concluso con un rinnovato impegno da parte delle amministrazioni di Vittuone e Arluno, associazioni e pendolari per sollecitare Rfi a dare corso ai lavori attesi da anni. Da quando, con i lavori di potenziamento della linea Milano-Torino, sono stati creati... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Barriere alla stazione ferroviaria, Vittuone e Arluno si mobilitano: “Situazione che penalizza molte persone” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stazione ferroviaria di Vitttuone-Arluno, treni inaccessibili ai disabili. Nove anni di attese inutili: “Nessun lavoro realizzato”Vittuone (Milano) – Si riaccendono domani pomeriggio i riflettori su un problema che da nove anni impedisce alle persone in carrozzina e a quelle con... Linea ferroviaria adriatica interrotta: oltre mille persone ferme in stazione a Vasto-San SalvoCaos nella stazione di Vasto-San Salvo dopo che la linea ferroviaria adriatica è stata interrotta, intorno alle 12. Volpiano, stretta della polizia ferroviaria alla stazione Sfm1 contro gli attraversamenti pericolosiBastano pochi secondi di imprudenza per trasformare la fretta in tragedia. È da questa consapevolezza che nasce il controllo straordinario effettuato nella mattinata di giovedì 14 maggio 2026 alla sta ... giornalelavoce.it Controlli a tappeto alla stazione di Volpiano contro i furbetti del passaggio a livello, numerose multeNumerosi agenti della polizia ferroviaria, in divisa e in borghese, sono intervenuti nella prima mattinata di giovedì 14 maggio 2026 alla stazione ferroviaria di Volpiano per un controllo mirato. Sul ... torinotoday.it