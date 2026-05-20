Barriere alla stazione ferroviaria Vittuone e Arluno si mobilitano | Situazione che penalizza molte persone
A Vittuone e Arluno, due comuni della provincia di Milano, si stanno muovendo per affrontare il problema delle barriere presenti presso alcune stazioni ferroviarie. Le comunità locali hanno deciso di coinvolgere associazioni e cittadini in un tavolo di lavoro volto a studiare possibili iniziative, tra cui manifestazioni pubbliche come flash mob, per sensibilizzare sulla questione. Questa decisione arriva in risposta a segnalazioni di cittadini che ritengono la situazione penalizzante e limitante per molti utenti.
Vittuone (Milano), 20 maggio 2026 – Costruire un tavolo di lavoro comune con associazioni e rappresentanti dei cittadini, per definire altre iniziative e azioni di sensibilizzazione, comprese eventuali forme di mobilitazione come i flash mob. Progetto Mappami Il tavolo di confronto promosso da Mauro Foieni, promotore del progetto Mappami per l’accessibilità dalla stazione ferroviaria, si è concluso con un rinnovato impegno da parte delle amministrazioni di Vittuone e Arluno, associazioni e pendolari per sollecitare Rfi a dare corso ai lavori attesi da anni. Da quando, con i lavori di potenziamento della linea Milano-Torino, sono stati creati... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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