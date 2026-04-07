Linea ferroviaria adriatica interrotta | oltre mille persone ferme in stazione a Vasto-San Salvo

Oltre mille persone si trovano ancora nella stazione di Vasto-San Salvo dopo l'interruzione della linea ferroviaria adriatica avvenuta intorno alle 12. La sospensione del servizio ha causato disagi e ritardi tra i viaggiatori presenti, senza ancora una comunicazione ufficiale su quando la circolazione potrà riprendere. La stazione si è riempita di passeggeri in attesa di aggiornamenti o di soluzioni alternative.

Caos nella stazione di Vasto-San Salvo dopo che la linea ferroviaria adriatica è stata interrotta, intorno alle 12.30, a seguito dell'alert arrivato dai sensori in relazione al movimento franoso della vicina Petacciato, in provincia di Campobasso. Oltre mille persone sono rimaste ferme circa tre ore nella stazione abruzzese, come riferisce l'Ansa. A essere rimasti bloccati sono stati i passeggeri di due treni provenienti da nord. Quando si è appreso che i treni sono stati cancellati in direzione sud, a causa dell'interruzione del tratto della ferrovia in Molise, la maggior parte dei passeggeri è risalita sui convogli che sono... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Linea ferroviaria Adriatica interrotta per maltempo: circa 800 viaggiatori "invadono" la stazione di PescaraTanti quelli che non hanno potuto proseguire dopo che l’Osento, straripando, ha invaso i binari nel tratto Vasto-Fossacesia.

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Temi più discussi: L’Italia divisa in 2: chiusa la linea ferroviaria, l’A14 e la SS16; Resta sospesa la tratta ferroviaria Pescara-Foggia; Domani sopralluogo sul ponte crollato del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano; Il ponte della SP55 sul fiume Trigno tra San Salvo e Montenero di Bisaccia resterà chiuso.

Linea ferroviaria Adriatica interrotta per maltempo: circa 800 viaggiatori invadono la stazione di PescaraTanti quelli che non hanno potuto proseguire dopo che l’Osento, straripando, ha invaso i binari nel tratto Vasto-Fossacesia. Rfi ha messo loro a disposizione dei pullman, consentendo loro di raggiunge ... ilpescara.it

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Emergenza idrica a Vasto Marina e San Salvo Marina, pronta risposta della Giunta regionale “In questa situazione emergenziale si è al lavoro per mettere in sicurezza tutto il territorio del vastese rispetto alle esigenze primarie come la fornitura dell'acqua. E’ in - facebook.com facebook