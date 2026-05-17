La stazione ferroviaria di Vittuone-Arluno presenta ancora problemi di accessibilità per le persone con disabilità, che da nove anni non possono utilizzare i treni in modo autonomo. Nonostante le promesse e le attese, nessun intervento concreto è stato realizzato per migliorare la situazione, lasciando invariato il divario tra le esigenze di chi utilizza la stazione e le risorse disponibili. Domani pomeriggio si tornerà a discutere del tema, che rimane irrisolto da quasi un decennio.

Vittuone (Milano) – Si riaccendono domani pomeriggio i riflettori su un problema che da nove anni impedisce alle persone in carrozzina e a quelle con difficoltà deambulatori e di accedere ai treni che si fermano alla stazione di Vittuone-Arluno. Alle 18 in Municipio ci sarà un tavolo istituzionale, aperto ai cittadini e ai pendolari, per discutere dell’accessibilità alla stazione e del diritto alla mobilità dei cittadini. L’incontro è promosso e moderato da Mauro Foieni, promotore del progetto Mappami per l’accessibilità della stazione di Vittuone-Arluno. Vi partecipano il sindaco Laura Bonfadini, il senatore Ivan Scalfarotto (che su questo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stazione ferroviaria di Vitttuone-Arluno, treni inaccessibili ai disabili. Nove anni di attese inutili: “Nessun lavoro realizzato”

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