Domenica 24 maggio 2026 si svolgerà a Baronissi la prima edizione di “Baronissi in Bici”, un evento dedicato all’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto e allo sviluppo di pratiche sostenibili. La giornata coinvolgerà appassionati di ciclismo, cittadini e famiglie, con attività pensate per promuovere la mobilità alternativa e la condivisione di spazi pubblici. La manifestazione si svolgerà in diverse aree della città, con percorsi e iniziative organizzate lungo le strade principali.

Domenica 24 maggio 2026 si terrà la prima edizione di “Baronissi in Bici”, una giornata dedicata allo sport, alla mobilità sostenibile e alla condivisione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano, valorizzare il territorio e incentivare una mobilità più sostenibile e accessibile a tutti. Baronissi in Bici, percorso dal Parco del Ciliegio al Parco della Rinascita. Il raduno è previsto alle ore 9:30 presso il Parco del Ciliegio. L’arrivo sarà al Parco della Rinascita, in una mattinata pensata per vivere la città a un ritmo diverso, tra sport, socialità e partecipazione. L’appuntamento è aperto a cittadini, famiglie e appassionati delle due ruote, con l’intento di rendere Baronissi ancora più viva e attenta ai temi dell’ambiente e della salute. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Baronissi in Bici, domenica la prima edizione dell’evento

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