Baronissi la Sindaca Petta | Basta fango e accuse anonime contro l’Amministrazione

La sindaca di un comune del Sud Italia ha denunciato la diffusione di comunicati anonimi e accuse non firmate rivolte contro l’Amministrazione. In una dichiarazione ufficiale, ha chiesto di interrompere questa prassi e di usare strumenti ufficiali per le contestazioni. La polemica si inserisce in un clima di tensione tra le parti coinvolte, mentre il Comune si impegna a garantire trasparenza e correttezza nei propri confronti.

Tempo di lettura: 4 minuti Ancora una volta assistiamo alla diffusione di comunicati anonimi, offensivi e gravemente diffamatori da parte di chi si nasconde dietro il simbolo di Casa Riformista, senza avere neppure il coraggio politico e personale di firmare accuse pesanti contro l’Amministrazione comunale. Un metodo scorretto, vigliacco e indegno del confronto democratico. Un modo di fare politica costruito sulle insinuazioni, sulla mistificazione e sulla menzogna, che nulla a che vedere con il rispetto istituzionale e con la trasparenza che i cittadini meritano. “Chi accusa dovrebbe avere almeno il coraggio di metterci nome, cognome e firma.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Baronissi, la Sindaca Petta: “Basta fango e accuse anonime contro l’Amministrazione” Notizie correlate PUC Baronissi, la sindaca Petta e l’assessore Galdi: “L’associazione Dopocentimetro strumentalizza"Dopo la conferenza stampa promossa dall’associazione Dopocentimetro sul Piano Urbanistico Comunale, l’Amministrazione Comunale di Baronissi... Baronissi, la sindaca Anna Petta: “Inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, visite specialistiche in telemedicina”Un nuovo servizio sanitario apre ufficialmente le porte all’interno della sede comunale di Baronissi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: BARONISSI. LA DENUNCIA DI CASA RIFORMISTA: A DUE DA INSEDIAMENTO PETTA NON E’ STATO FATTO NULLA DI QUANTO PROMESSO; Baronissi (SA). ‘EUG 2026’, la citta protagonista degli ‘European Universities Games 2026’; Baronissi, nasce Magno for Kids: screening pediatrici gratuiti per i bambini; Baronissi: Nasce Magno for Kids, la prima giornata di screening pediatrici gratuiti per i bambini. Baronissi, EUG 2026: la città protagonista degli European Universities GamesBaronissi, 17 Aprile – Baronissi si prepara a vivere da protagonista gli European Universities Games 2026, la più importante manifestazione sportiva universitaria europea, che porterà sul territorio m ... sciscianonotizie.it Baronissi, nasce Magno for Kids: la prima giornata di screening pediatrici gratuiti per i bambiniLa Sindaca Anna Petta: Un'iniziativa nuova e concreta per mettere al centro la salute dei più piccoli e sostenere le famiglie ... sciscianonotizie.it #Baronissi, EUG 2026: la città protagonista degli European Universities Games: La Sindaca Anna Petta: “Sport, cultura e giovani: una grande opportunità per il nostro territorio” #Baronissi, 17 Aprile – Baronissi si prepara a vivere da protagonista gli European - facebook.com facebook Questa mattina, prima di cominciare i nostri workshop all’università di Salerno, abbiamo avuto l’occasione di incontrare e salutare Anna Petta, il sindaco di Baronissi. È stato un momento veramente cordiale e familiare. #genrosso #tour #incontro #baronissi #c x.com